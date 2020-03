Trossingen – Zeugen sucht die Polizei zur Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw, die im Zeitraum von Sonntagabend bis Mittwochabend in der Karpfenstraße im Bereich der Einmündung der Karpfenstraße in die Löhrstraße begangen wurde. Unbekannte Täter schlugen oder tratenim genannten Zeitraum den rechten Außenspiegel an einem schräg gegenüber der Einmündung in der Karpfenstraße geparkten Ford Fiesta […]